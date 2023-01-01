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Бархатная бензопила Бархатная бензопила
Киноафиша Фильмы Бархатная бензопила Бархатная бензопила, 2019: актеры и роли
Velvet Buzzsaw Бархатная бензопила 2019 / США
5.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Бархатная бензопила, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэн Гилрой Дэн Гилрой Dan Gilroy
В ролях
Джейк Джилленхол Джейк Джилленхол Jake Gyllenhaal Наталия Дайер Наталия Дайер Natalia Dyer Рене Руссо Рене Руссо Rene Russo Тони Коллетт Тони Коллетт Toni Collette Джон Малкович Джон Малкович John Malkovich Том Стёрридж Том Стёрридж Tom Sturridge Давид Диггс Давид Диггс Daveed Diggs Билли Магнуссен Билли Магнуссен Billy Magnussen Марк Стегер Mark Steger Андреа Марковиччи Andrea Marcovicci Тайм Уинтерс Time Winters Юджин Номура Yūjin Nomura Пэт Хили Пэт Хили Pat Healy Грегори Норман Крус Gregory Norman Cruz
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