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Скажите, давно ли вы последний раз смотрели хороший фильм с Джерардом Батлером? Не очередной проходной боевичок, из категории «скачать с торрентов и посмотреть после тяжкого трудового дня», а добротный фильм, который нестыдно кому-то посоветовать? Возрадуйтесь, ибо этот день пришёл. Британский триллер «Исчезновение», в котором образец киномаскулинности сыграл одну из ролей, а заодно и спродюсировал, как раз из этой категории. «Исчезновение» берёт за…