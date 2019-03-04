Скажите, давно ли вы последний раз смотрели хороший фильм с Джерардом Батлером? Не очередной проходной боевичок, из категории «скачать с торрентов и посмотреть после тяжкого трудового дня», а добротный фильм, который нестыдно кому-то посоветовать? Возрадуйтесь, ибо этот день пришёл. Британский триллер «Исчезновение», в котором образец киномаскулинности сыграл одну из ролей, а заодно и спродюсировал, как раз из этой категории. «Исчезновение» берёт за…
Очень жаль даже того времени, что потратили на него дома.Это уже такая деградация кинематографа, что только плеваться хочется... Не тратьте на него время даже дома.
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