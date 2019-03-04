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Исчезновение Исчезновение
Киноафиша Фильмы Исчезновение Отзывы о фильме «Исчезновение»
The Vanishing Исчезновение 2018 / Великобритания
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Исчезновение»

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Наша рецензия

Скажите, давно ли вы последний раз смотрели хороший фильм с Джерардом Батлером? Не очередной проходной боевичок, из категории «скачать с торрентов и посмотреть после тяжкого трудового дня», а добротный фильм, который нестыдно кому-то посоветовать? Возрадуйтесь, ибо этот день пришёл. Британский триллер «Исчезновение», в котором образец киномаскулинности сыграл одну из ролей, а заодно и спродюсировал, как раз из этой категории. «Исчезновение» берёт за…

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Максим Рубанов 4 марта 2019, 10:48
Оценка
Собирались сходить на него, но оказалось, что есть уже в инете в нормальном качестве.
Очень жаль даже того времени, что потратили на него дома.Это уже такая деградация кинематографа, что только плеваться хочется... Не тратьте на него время даже дома.
4 марта 2019, 10:48 Ответить
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