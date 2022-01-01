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Предки простодушного северного мишки по имени Норм на протяжении многих поколений становились королями Арктики, ведь они были единственными медведями, кто понимает человеческую речь и умеет ей пользоваться. Три года назад Норм посетил Нью-Йорк, спас родного деда из лап жадного бизнесмена, а потом и сам получил арктическую корону. Теперь новый Король Севера (и при этом совсем не Старк) возвращается в Нью-Йорк, чтобы забрать у дружелюбных людей символическую награду - Золотой Ключ от Королевства.…