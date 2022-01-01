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Норм и Несокрушимые: Ключи от Королевства Норм и Несокрушимые: Ключи от Королевства
Киноафиша Фильмы Норм и Несокрушимые: Ключи от Королевства Отзывы о мультфильме «Норм и Несокрушимые: Ключи от Королевства»
Norm of the North 2: Keys to the Kingdom Норм и Несокрушимые: Ключи от Королевства 2018 / США
3.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 2.9
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Отзывы о мультфильме «Норм и Несокрушимые: Ключи от Королевства»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Предки простодушного северного мишки по имени Норм на протяжении многих поколений становились королями Арктики, ведь они были единственными медведями, кто понимает человеческую речь и умеет ей пользоваться. Три года назад Норм посетил Нью-Йорк, спас родного деда из лап жадного бизнесмена, а потом и сам получил арктическую корону. Теперь новый Король Севера (и при этом совсем не Старк) возвращается в Нью-Йорк, чтобы забрать у дружелюбных людей символическую награду - Золотой Ключ от Королевства.…

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