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Чернобыль: Зона отчуждения. Финал
Отзывы о фильме «Чернобыль: Зона отчуждения. Финал»
Чернобыль: Зона отчуждения. Финал
2019 / Россия
Трейлер
6.7
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
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Дмитрий Павлюковец
19 сентября 2019, 21:34
Первый сезон сериала мне очень понравился, второй тоже, хотя он и получился немного хуже предыдущего, а тут целый фильм! Фильм, Карл! Честно говоря, я не ожидал от фильма чего-то выдающегося, но тут... Короче, картиной я остался доволен. Сюжет мне понравился, хотя он и не такой крутой как в первом сезоне, весь фильм просмотрел на одном дыхании. Концовка приятно удивила (особенно песня ЛСП, не ожидал её здесь услышать), интересно будет посмотреть какие концовки будут в следующих частях. За отсылки к предыдущим сезонам тоже респект (Очень понравилась отсылка про квас). В общем, посмотрел и не пожалел.
И ещё, часто замечал комментарии в стиле "Тупая ответка Чернобылю от НВО", вы серьёзно? Первый сезон сериала вышел в 2014 году, второй в 2017, логично что финал вышел бы в любом случае, независимо от того вышел бы Чернобыль от НВО, или нет. И да, чтобы полностью воспринимать и понимать происходящее в фильме нужно посмотреть 2 предыдущих сезона.
19 сентября 2019, 21:34
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И ещё, часто замечал комментарии в стиле "Тупая ответка Чернобылю от НВО", вы серьёзно? Первый сезон сериала вышел в 2014 году, второй в 2017, логично что финал вышел бы в любом случае, независимо от того вышел бы Чернобыль от НВО, или нет. И да, чтобы полностью воспринимать и понимать происходящее в фильме нужно посмотреть 2 предыдущих сезона.
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