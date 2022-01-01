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Свифти – отважный белый лисенок, живущий единственной мечтой – стать одним из членов альфа-псов доставщиков. Они гордость большого южного города ТайгаВилля, где бок о бок живут разнообразные животные. Пытаясь стать самым знаменитым жителем Арктики, Свифти готов терпеть любые невзгоды. Устраиваясь на конвейер выдачи посылок, он ждет шанса проявить себя, но даже спустя годы монотонной работы не становится ближе к мечте. Все меняет неожиданная пропажа альфа-псов, оставляющая весь город…