Наша рецензия

Ивонн (Адель Энель) служит полицейским инспектором. В участке она известна не столько своими заслугами, сколько достижениями покойного мужа. О его храбрости слагают легенды, а сама Ивонн вместо сказки на ночь рассказывает маленькому сыну об отцовских подвигах. В один день в отделение по подозрению в хранении наркотиков приводят группу людей в латексе, ошейниках и в масках с молниями вместо глаз, взятую на БДСМ-вечеринке, один из обвиняемых радостно узнает Ивонн и сообщает ей о том, что знал ее…