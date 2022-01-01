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Нежная рука закона Нежная рука закона
Киноафиша Фильмы Нежная рука закона Отзывы о фильме «Нежная рука закона»
En liberté! Нежная рука закона 2018 / Франция
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Нежная рука закона»

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Ивонн (Адель Энель) служит полицейским инспектором. В участке она известна не столько своими заслугами, сколько достижениями покойного мужа. О его храбрости слагают легенды, а сама Ивонн вместо сказки на ночь рассказывает маленькому сыну об отцовских подвигах. В один день в отделение по подозрению в хранении наркотиков приводят группу людей в латексе, ошейниках и в масках с молниями вместо глаз, взятую на БДСМ-вечеринке, один из обвиняемых радостно узнает Ивонн и сообщает ей о том, что знал ее…

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