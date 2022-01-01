Наша рецензия

Девушка Лиа (Николь Муньос) переживает подростковый кризис — угорает по сатанинскому металу, вешает на стену постеры с Вилле Вало и пьёт винишко с друзьями-неформалами. У кого такого не было? Несмотря на очевидно позерскую эстетику, Лиа всерьёз интересуется оккультными науками. Даже на встрече с писателем жалуется, что в его книгах слишком мало внимания уделено конкретным заклинаниям. Её мать (Лори Холден) тяжело переживает смерть мужа и часто срывается на дочери. Заканчивается…