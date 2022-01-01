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Кокаиновый барон Кокаиновый барон
Киноафиша Фильмы Кокаиновый барон Отзывы о фильме «Кокаиновый барон»
Running with the Devil Кокаиновый барон 2018 / США / Колумбия
5.5 Оцените
11 голосов
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Отзывы о фильме «Кокаиновый барон»

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Наркокартель терпит убытки. Уже вторая партия кокаина так и не достигает конечного пункта, пропадая где-то на территории Мексики. Глава картеля с незамысловатой кличкой Босс (Барри Пеппер) недоволен подобными обстоятельствами. Для их устранения он отправляет своего помощника по прозвищу Повар (Николас Кейдж) в Южную Америку, чтобы проследить весь путь груза и удостовериться в его сохранности. Остановить посылку пытается местная мафия, коррумпированное правительство, торчок по кличке Мужик…

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