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Свадебный год Свадебный год
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The Wedding Year Свадебный год 2019 / США
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Отзывы о фильме «Свадебный год»

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Режиссёр Роберт Лукетич – человек интересной судьбы. Он начал снимать, ещё будучи подростком, но первый полнометражный фильм поставил только к 30 годам. Зато какой: «Блондинка в законе» по книге Аманды Браун стал хитом, заработав в прокате почти 150 миллионов долларов, и сделал Риз Уизерспун звездой. Несмотря на своеобразный околофеминистский пафос первого фильма, дальше отношения Лукетича с женскими персонажами не особо ладились, хоть он и продолжал снимать ромкомы. В 2009-м…

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