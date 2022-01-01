Наша рецензия

Режиссёр Роберт Лукетич – человек интересной судьбы. Он начал снимать, ещё будучи подростком, но первый полнометражный фильм поставил только к 30 годам. Зато какой: «Блондинка в законе» по книге Аманды Браун стал хитом, заработав в прокате почти 150 миллионов долларов, и сделал Риз Уизерспун звездой. Несмотря на своеобразный околофеминистский пафос первого фильма, дальше отношения Лукетича с женскими персонажами не особо ладились, хоть он и продолжал снимать ромкомы. В 2009-м…