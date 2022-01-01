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Страна грез Страна грез
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Dreamland Страна грез 2020 / США
5.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Страна грез»

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Фильм «Страна грез» начинается с голоса молодой девушки, которая хочет рассказать историю своего сводного брата. Закадровый голос актрисы Лолы Кёрк будет путеводной звездой на протяжении всей картины: она задает тон сюжету и своими комментариями обнажает недосказанность героев. Юджин для Фиби не только брат, с которым она росла под одной крышей, но и мифический образ из далекого прошлого, когда Америка впала в Великую депрессию. Плохие погодные условия разрушили урожай и устоявшуюся…

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