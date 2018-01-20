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Inventing Tomorrow

Изобретая завтра, 2018

2018 / США / Индия / Индонезия / Мексика
6.5 Оцените
15 голосов
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О фильме

Формулировка проблемы — первый шаг к ее решению. И этот шаг герои фильма — молодые ученые со всего мира — уже сделали: они будут решать проблемы, с последствиями которых сталкиваются каждый день. Добыча металла портит состояние воды, интенсивная рыбалка истощает морскую среду, неэкологичный транспорт загрязняет воздух перенаселённых городов, почва беднеет из-за промышленных отходов. Inventing Tomorrow наблюдает за молодыми исследователями, которым нужно представить результаты своих первых изысканий в Вашингтоне, на самой большой молодежной выставке науки и инженерного дела ISEF. История о том, как выглядит современная наука для ученых, которые только-только встали на путь научных открытий, и как частная инициатива превращается в рабочий проект благодаря личным амбициям, напряжённой работе и внешней поддержке. По ходу дела, у авторов фильма получилось еще и социокультурное исследование: на примере своих героев они рассказывают, как семейные привычки, локальные особенности, образ жизни и политическая среда формируют неравнодушных подростков и их активную общественную позицию. Наука как захватывающее приключение с открытым финалом, и новое поколение как надежда на осознанное будущее.

6.5 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 20 января 2018
Возраст 16+
Режиссер
Лора Никс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Изобретая завтра 2 постера
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саундтрек фильма Изобретая завтра
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