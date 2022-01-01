Наша рецензия

В американской культуре есть много явлений, над которыми можно посмеиваться или категорически не понимать. Эдакие национальные стереотипы, которые в любом удобном случае могут быть использованы против их носителей. Но только не марафоны. Это подлинная гордость Америки, настоящий кладезь историй как международного значения, так и глубоко личного. Поэтому, собираясь смотреть документальную ленту «Бостон» Джона Данема, настройтесь на торжественно-вдохновляющий лад. Нет, это не…