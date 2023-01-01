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Птичий короб
Кадры из фильма «Птичий короб»
Bird Box
Птичий короб
2018 / США
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6.8
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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