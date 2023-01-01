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Птичий короб Птичий короб
Киноафиша Фильмы Птичий короб Птичий короб, 2018: актеры и роли
Bird Box Птичий короб 2018 / США
7.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Птичий короб, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сюзанна Бир Сюзанна Бир Susanne Bier
В ролях
Сандра Буллок Сандра Буллок Sandra Bullock Сара Полсон Сара Полсон Sarah Paulson Роза Салазар Роза Салазар Rosa Salazar Давид Дастмалчян Давид Дастмалчян David Dastmalchian Джон Малкович Джон Малкович John Malkovich Парминдер К. Награ Парминдер К. Награ Parminder Nagra Треванте Роудс Треванте Роудс Trevante Rhodes Джеки Уивер Джеки Уивер Jacki Weaver Даниэль МакДональд Даниэль МакДональд Danielle Macdonald Лил Рел Ховери Лил Рел Ховери Lil Rel Howery Том Холландер Том Холландер Tom Hollander Машин Ган Келли Машин Ган Келли Machine Gun Kelly Б.Д. Вонг Б.Д. Вонг B.D. Wong Прюитт Тэйлор Винс Прюитт Тэйлор Винс Pruitt Taylor Vince Ребекка Пиджон Rebecca Pidgeon Тейлор Хэндли Тейлор Хэндли Taylor Handley Давид Дастмалчян Давид Дастмалчян David Dastmalchian Кит Джардин Кит Джардин Keith Jardine
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