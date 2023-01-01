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Птичий короб
Птичий короб, 2018: актеры и роли
Bird Box
Птичий короб
2018 / США
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7.0
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Птичий короб, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сюзанна Бир
Susanne Bier
В ролях
Сандра Буллок
Sandra Bullock
Сара Полсон
Sarah Paulson
Роза Салазар
Rosa Salazar
Давид Дастмалчян
David Dastmalchian
Джон Малкович
John Malkovich
Парминдер К. Награ
Parminder Nagra
Треванте Роудс
Trevante Rhodes
Джеки Уивер
Jacki Weaver
Даниэль МакДональд
Danielle Macdonald
Лил Рел Ховери
Lil Rel Howery
Том Холландер
Tom Hollander
Машин Ган Келли
Machine Gun Kelly
Б.Д. Вонг
B.D. Wong
Прюитт Тэйлор Винс
Pruitt Taylor Vince
Ребекка Пиджон
Rebecca Pidgeon
Тейлор Хэндли
Taylor Handley
Давид Дастмалчян
David Dastmalchian
Кит Джардин
Keith Jardine
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