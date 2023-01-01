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Птичий короб Птичий короб
Киноафиша Фильмы Птичий короб Награды и номинации фильма Птичий короб
Bird Box Птичий короб 2018 / США
6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Награды и номинации фильма Птичий короб

Вся информация о фильме
MTV Movie & TV Awards 2019 MTV Movie & TV Awards 2019
Лучший испуг
Победитель
Лучший актёр/актриса в кино
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
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