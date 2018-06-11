Седер-Мазохизм, 2018

Нина Пэйли, в одиночку снявшая свой первый полнометражный хит «Сита поет блюз», теперь со своим умением превращать самые серьезные темы в иронический мюзикл, подходит к празднованию Пасхального Седера. Седер — традиционная еврейская трапеза накануне Песаха, во время которой за столом рассказываются истории об Исходе евреев из египетского рабства. Нина дает свою трактовку этих историй, рассказанных с танцами и пением хитов от Армстронга до Далиды персонажами Книги Исход, начиная от Моисея вплоть до пожилого отца режиссера. Но у этого сюжета есть еще одна сторона — феминистская. Древние богини танцуют, вопрошая: почему забыли о нас, почему Богом называют только мужчину?