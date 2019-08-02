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Жизнь Говарда довольно скучна, он не любит свою работу, а его весёлый напарник вечно зависает в своём смартфоне. Но однажды герой узнаёт, что на самом деле принадлежит к легендарной фамилии охотников на демонов. И теперь в его руках спасение всего мира. Ведь зло решило захватить мир, используя современные технологии, и в опасности чуть ли не каждый пользователь интернета. Под руководством опытных наставников Говард принимается за тренировки. Попытки снять нечто похожее на «Зомби по…