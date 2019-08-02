Жизнь Говарда довольно скучна, он не любит свою работу, а его весёлый напарник вечно зависает в своём смартфоне. Но однажды герой узнаёт, что на самом деле принадлежит к легендарной фамилии охотников на демонов. И теперь в его руках спасение всего мира. Ведь зло решило захватить мир, используя современные технологии, и в опасности чуть ли не каждый пользователь интернета. Под руководством опытных наставников Говард принимается за тренировки. Попытки снять нечто похожее на «Зомби по…
Тут не будет революционного сюжета, но будет интересный визуал, крепкий экшн, тонна отсылок для гиков ко всякому ламповому из 80-90, немного сатиры и в принципе даже рабочая драматургия ввиду неплохой, достаточно уверенной актерской игры. Ничего не ждал от фильма, просто всегда поддерживаю рублем прокат чего-то такого нетипичного, в итоге остался весьма доволен. Когда еще завезут добрый австралийский трешачок.
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