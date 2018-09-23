Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Монтгомери Клифт
Киноафиша Фильмы Монтгомери Клифт
Making Montgomery Clift

Монтгомери Клифт, 2018

2018 / США
7.1 Оцените
13 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Откровенный документальный портрет голливудской легенды. Монтгомери Клифт был уникальным человеком и еще более удивительным актером. Воспитанный в семье вице-президента крупного трастового фонда, он выбрал нервную актерскую стезю и уже в 14 лет дебютировал на Бродвее. После дюжины звездных лет в театре, Монти отправился в Голливуд, номинировался на премию «Оскар» за первый же свой фильм и быстро стал ведущим актером своего поколения. Современник Брандо и Дина, не уступавший талантом и популярностью им обоим, Клифт был и самым свободным из них. Он никогда не подписывал долгосрочных контрактов со студиями (ситуация, неслыханная в то время), предпочитая существование «свободного агента» и пользуясь потрясающей свободой в выборе фильмов и режиссеров. И что это были за режиссеры — Циннеман, Хичкок, Де Сика, Казан, Манкевич, Дмитрык, Хьюстон, Крамер! В конце 50-х Клифт попал в чудовищную автомобильную аварию, но после успешной пластической операции быстро вернулся к работе. Так же легко справиться с психологической травмой не удалось: изменившаяся внешность, проблемы в личной жизни и алкоголизм быстро свели на нет голливудский статус Клифта и привели его к ранней смерти в 45 лет. Зрителям следующих поколений актер известен как своими ролями, так и прочно укоренившимся в общественном сознании мифом о художнике с истерзанным нутром, не в ладах с самим собой и собственной сексуальностью. Племянник актера Роберт Клифт, пользуясь до неприличия исчерпывающим архивом своей семьи, в этом фильме старается нарисовать совсем другой портрет своего знаменитого дяди, счистив с него фальшивый налет сенсационности. Отец режиссера, старший брат актера — Брукс Клифт, служивший во время войны в спецслужбах, на протяжении многих лет записывал на магнитофон телефонные разговоры с братом. Эти откровенные ночные беседы легли в основу нового портрета одной из самых ярких и сложных личностей в истории Голливуда.

7.1 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 23 сентября 2018
Возраст 18+
Режиссер
Роберт Андерсон Клифт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Монтгомери Клифт 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Related video
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Приложение киноафиши