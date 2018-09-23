Монтгомери Клифт, 2018

Откровенный документальный портрет голливудской легенды. Монтгомери Клифт был уникальным человеком и еще более удивительным актером. Воспитанный в семье вице-президента крупного трастового фонда, он выбрал нервную актерскую стезю и уже в 14 лет дебютировал на Бродвее. После дюжины звездных лет в театре, Монти отправился в Голливуд, номинировался на премию «Оскар» за первый же свой фильм и быстро стал ведущим актером своего поколения. Современник Брандо и Дина, не уступавший талантом и популярностью им обоим, Клифт был и самым свободным из них. Он никогда не подписывал долгосрочных контрактов со студиями (ситуация, неслыханная в то время), предпочитая существование «свободного агента» и пользуясь потрясающей свободой в выборе фильмов и режиссеров. И что это были за режиссеры — Циннеман, Хичкок, Де Сика, Казан, Манкевич, Дмитрык, Хьюстон, Крамер! В конце 50-х Клифт попал в чудовищную автомобильную аварию, но после успешной пластической операции быстро вернулся к работе. Так же легко справиться с психологической травмой не удалось: изменившаяся внешность, проблемы в личной жизни и алкоголизм быстро свели на нет голливудский статус Клифта и привели его к ранней смерти в 45 лет. Зрителям следующих поколений актер известен как своими ролями, так и прочно укоренившимся в общественном сознании мифом о художнике с истерзанным нутром, не в ладах с самим собой и собственной сексуальностью. Племянник актера Роберт Клифт, пользуясь до неприличия исчерпывающим архивом своей семьи, в этом фильме старается нарисовать совсем другой портрет своего знаменитого дяди, счистив с него фальшивый налет сенсационности. Отец режиссера, старший брат актера — Брукс Клифт, служивший во время войны в спецслужбах, на протяжении многих лет записывал на магнитофон телефонные разговоры с братом. Эти откровенные ночные беседы легли в основу нового портрета одной из самых ярких и сложных личностей в истории Голливуда.