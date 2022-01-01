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Мне по кайфу Мне по кайфу
Киноафиша Фильмы Мне по кайфу Отзывы о фильме «Мне по кайфу»
I Feel Good Мне по кайфу 2018 / Франция
5.7 Оцените
10 голосов
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Отзывы о фильме «Мне по кайфу»

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Наша рецензия

Жить нужно в кайф! То есть так, чтобы грудастые мисс Франция дрались насмерть за возможность поплескаться в твоем бассейне, расположенном в личном замке на Елисейских полях. Однако трудовыми мозолями на замок не заработать (не говоря уж про мисс), поэтому Жак еще в детстве понял, что карьера ударника производства его не прельщает. А вот карьера мошенника – очень даже! Правда, мошенник из него вышел так себе, следовательно, пришлось переквалифицироваться в бизнесмены. У него появилась идея…

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