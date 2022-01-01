Наша рецензия

Жить нужно в кайф! То есть так, чтобы грудастые мисс Франция дрались насмерть за возможность поплескаться в твоем бассейне, расположенном в личном замке на Елисейских полях. Однако трудовыми мозолями на замок не заработать (не говоря уж про мисс), поэтому Жак еще в детстве понял, что карьера ударника производства его не прельщает. А вот карьера мошенника – очень даже! Правда, мошенник из него вышел так себе, следовательно, пришлось переквалифицироваться в бизнесмены. У него появилась идея…