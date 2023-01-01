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Баллада Бастера Скраггса Баллада Бастера Скраггса
Киноафиша Фильмы Баллада Бастера Скраггса Награды и номинации фильма Баллада Бастера Скраггса
The Ballad of Buster Scruggs Баллада Бастера Скраггса 2018 / США
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Награды и номинации фильма Баллада Бастера Скраггса

Вся информация о фильме
Оскар 2019 Оскар 2019
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
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2023, США, боевик, биография, драма
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
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Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
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2023, США, триллер
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