Мы, Маржела, 2017

Откровенный рассказ о культовом бельгийском дизайнере и бренде, который навсегда изменил модную индустрию. Снятое незадолго до смерти и при непосредственном участии Дженни Мейренс (музы и правой руки бельгийца) «Мы, Маржела» — это личное и камерное кино, лишенное пафоса, часто присущего документальным картинам «о великих». Впервые с предельной откровенностью описывают историю бренда его бывшие и нынешние сотрудники — те самые «люди в белых халатах», которые все эти годы хранили верность Модному дому и оберегали миф затворника Маржелы от нападок извне. Фильм рассказывает о том, как зарождались знаменитые идеи Мартина и Дженни, которые сегодня становятся частью мейнстрима модной индустрии — будь то показы в необычных городских пространствах или кастинг «нестандартных» моделей с улицы, — и на примере личных историй показывает, каково это — работать под началом одного из самых радикальных и загадочных дизайнеров современности. Участник Копенгагенского кинофестиваля фильмов о моде — 2018.