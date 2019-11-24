Наша рецензия

Сериал «Аббатство Даунтон» пережил шесть сезонов и завершился в 2015 году, благополучно избежав всех проблем, с которыми сталкиваются финалы популярных проектов. Это вам не «Игра престолов». Бессменный шоураннер Джулиан Феллоуз изящно закруглил многочисленные сюжетные линии и обустроил жизни всех своих персонажей. Одни получили семейное счастье, другие – карьеру, третьи – покой и волю. Даже историческое время, на котором замерли огромные часы знаменитого…