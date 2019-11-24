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Аббатство Даунтон Аббатство Даунтон
Киноафиша Фильмы Аббатство Даунтон Отзывы о фильме «Аббатство Даунтон»
Downton Abbey: Movie Аббатство Даунтон 2019 / Великобритания
7.2 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о фильме «Аббатство Даунтон»

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Наша рецензия

Сериал «Аббатство Даунтон» пережил шесть сезонов и завершился в 2015 году, благополучно избежав всех проблем, с которыми сталкиваются финалы популярных проектов. Это вам не «Игра престолов». Бессменный шоураннер Джулиан Феллоуз изящно закруглил многочисленные сюжетные линии и обустроил жизни всех своих персонажей. Одни получили семейное счастье, другие – карьеру, третьи – покой и волю. Даже историческое время, на котором замерли огромные часы знаменитого…

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Natakalinina07 24 ноября 2019, 15:01
Оценка
НИКОМУ НЕ СОВЕТУЮ СМОТРЕТЬ ЭТО,,,,,,,,,,, ФИЛЬМ ПРОПАГАНДИРУЕТ МЕНЬШИНСТВА ТАК СКАЗАТЬ ,ЭТО ПРОСТО БЕЗОБРАЗИЕ ,ФУ!!!
24 ноября 2019, 15:01 Ответить
Танюшка Мигалина 27 ноября 2019, 02:13
Оценка
Что бы понять этот фильм, нужно посмотреть снятые до этого 6 сезонов этого сериала, который состоит из 52 серий. А не судить лишь по одной серии, что он пропагандирует. Фильм отличный. Этот фильм очень ждали фанаты сериала.
27 ноября 2019, 02:13 Ответить
Эмин Кулиев 1 декабря 2019, 21:02
Оценка
Ужасно нудный и бессмысленный фильм.
1 декабря 2019, 21:02 Ответить
sabinamustafaeva 7 декабря 2019, 01:13
Оценка
Не смотрела сериал, и думаю, что ничего бы это не изменило.
Была в восторге от фильма, а главное, что он нёс свою историю, свою определенную мысль.
Любителям жанра понравится.
Не нудный, с множеством действий.
7 декабря 2019, 01:13 Ответить
Taras Demchenko 14 декабря 2019, 19:48
Оценка
Очень скучное кино ни о чем. День из жизни прислуги. Геев зачем-то впихнули, чуть не блевонул... Кроме качественных декораций смотреть не на что!!! У всех прям все так сложилось отлично, аж тошнило, абсолютно все герои в конце фильма нашли свою пару..... не хватало только всеобщей свадьбы в конце в один день! Король - прям идеал... ха-ха. Приторно идеализированный фильм. Не рекомендую!
14 декабря 2019, 19:48 Ответить
Roman Beff 7 января 2020, 00:44
Оценка
Наискучнейшая дрянь. Ни сюжета, ни режиссуры.
7 января 2020, 00:44 Ответить
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