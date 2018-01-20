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Нэнси
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Nancy

Нэнси, 2018

2018 / США
6.2 Оцените
14 голосов
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О фильме

Как найти близких: инструкция по применению. Нэнси (Андреа Райзборо) — девушка тридцати с небольшим лет, вынужденная ухаживать за полупарализованной приемной матерью (Энн Дауд). В жизни Нэнси мало отрады: писательство, не находящее отклика у издательств, рыжий кот Пол да невинные странности — то одурачит коллег из стоматологической клиники рассказом о турпоездке в Северную Корею, то, прикинувшись беременной, вступит в чат с человеком (Джон Легуизамо), потерявшим ребенка. У Нэнси собственные комплексы по поводу материнства и детства: иногда ей кажется, что она была похищена. После скоропостижной смерти матери Нэнси случайно натыкается на телесюжет о супружеской паре (Стив Бушеми и Джей Смит-Кэмерон), чья дочь пропала 30 лет назад. Сравнение с фотографией исчезнувшей девочки убеждает Нэнси, что она и есть то самое пропавшее дитя... Сюжет об одержимости своим происхождением можно превратить в триллер, а можно, как делает дебютантка Кристина Чоу, в негромкую и щемящую драму — о поиске тепла и близких людей. Предполагаемые кровные узы становятся поводом для дружбы — которая, возможно, не закончится и после титра «Конец фильма».

6.2 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 11 сентября 2018
Премьера в мире 20 января 2018
Возраст 18+
Режиссер
Кристина Чоу
В ролях
Андреа Райзборо
Андреа Райзборо
Стив Бушеми
Стив Бушеми
Энн Дауд
Энн Дауд
Джон Легуизамо
Джон Легуизамо
Дж. Смит-Камерон
Дж. Смит-Камерон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Нэнси 2 постера
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саундтрек фильма Нэнси
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25 сентября 2018 10:57
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