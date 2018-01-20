Нэнси, 2018

Как найти близких: инструкция по применению. Нэнси (Андреа Райзборо) — девушка тридцати с небольшим лет, вынужденная ухаживать за полупарализованной приемной матерью (Энн Дауд). В жизни Нэнси мало отрады: писательство, не находящее отклика у издательств, рыжий кот Пол да невинные странности — то одурачит коллег из стоматологической клиники рассказом о турпоездке в Северную Корею, то, прикинувшись беременной, вступит в чат с человеком (Джон Легуизамо), потерявшим ребенка. У Нэнси собственные комплексы по поводу материнства и детства: иногда ей кажется, что она была похищена. После скоропостижной смерти матери Нэнси случайно натыкается на телесюжет о супружеской паре (Стив Бушеми и Джей Смит-Кэмерон), чья дочь пропала 30 лет назад. Сравнение с фотографией исчезнувшей девочки убеждает Нэнси, что она и есть то самое пропавшее дитя... Сюжет об одержимости своим происхождением можно превратить в триллер, а можно, как делает дебютантка Кристина Чоу, в негромкую и щемящую драму — о поиске тепла и близких людей. Предполагаемые кровные узы становятся поводом для дружбы — которая, возможно, не закончится и после титра «Конец фильма».