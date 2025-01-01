6 серий, рейтинг на КП — 7,9: этот шведский мини-сериал вы не посмеете поставить фоном — он держит за горло до финала

Толкин явно знал, что делал: вот почему он назвал храброго гнома именно Гимли, а никак иначе

Стильно, модно и... бессмысленно: 5 логических провалов «Матрицы», на которые никто не ответил с 1999 года

От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо

Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере

«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог

Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»

Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать

Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера

В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему