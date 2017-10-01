TheatreHD: Оперный дом Метрополитен, 2017

В своем новом фильме «The Opera House» Сьюзан Фремке, режиссер-документалист и лауреат ряда премий, исследует примечательный период богатой истории Метрополитен Оперы и эпоху великих перемен в Нью-Йорке. В хронике cоздания легендарного здания, в котором Мет живет последние 50 лет, используются редкие архивные киносъемки, фотографии, недавние интервью и аудиозаписи великолепных спектаклей Метрополитен Оперы, а также появляются артисты, архитекторы и политики, определявшие культурную жизнь Нью-Йорка в пятидесятых и шестидесятых годах ХХ века. Среди выдающихся личностей, ставших центральными персонажами фильма — сопрано Леонтина Прайс, выступавшая в опере Сэмюэла Барбера «Антоний и Клеопатра» на открытии нового здания Мет в 1966 году; Рудольф Бинг, генеральный менеджер Метрополитен Оперы, организовавший переезд театра из старого здания в новое; Роберт Мозес, градостроитель, который снес целый район, чтобы освободить территорию для строительства Линкольн-центра; и Уоллес Харрисон, так и не сумевший полностью реализовать свои архитектурные замыслы.