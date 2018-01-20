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Бисби 17
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Bisbee '17

Бисби 17, 2018

2018 / США
6.7 Оцените
15 голосов
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О фильме

Тебя никогда здесь не было: художественная реконструкция трагических событий столетней давности, парадоксальным образом отсылающих к сегодняшней эпохе постправды. 12 июня 1917 года в небольшом шахтерском городе Бисби, штат Аризона, владельцы копей по добыче меди во главе с местным шерифом жестоко подавили борьбу рабочих за свои права. Под дулами ружей более тысячи человек депортировали в штат Нью-Мексико, без возможности вернуться в свои дома и семьи. Произошедшее нельзя назвать иначе, как трагедией, однако факты об этом преступлении тщательно скрывались, и документальных свидетельств почти не осталось. Сто лет спустя группа активистов, состоящая из нынешних жителей Бисби, культурологов и историков, с целью восстановления исторической справедливости решила создать театральную постановку, проливающую свет на события тех дней. К участию был приглашен Роберт Грин — один из самых интересных современных документалистов, главной темой исследования которого является пространство между вымыслом и реальностью, а художественным приемом — реэнэктмент. В своем предыдущем фильме «Кейт играет Кристин» Грин нанимает актрису для воссоздания запрещенной к показу и стертой из телеархивов записи самоубийства в прямом эфире. В «Бисби 17» он, наследуя методу Джошуа Оппенхаймера в «Акте убийства», вовлекает в процесс родственников участников и свидетелей тех событий, погружаясь в лабиринты чужих воспоминаний, часто ведущих к ложному выходу и выдающих искусно созданный обеляющий миф за реальность. Призраки прошлого выводят повествование к темам, как никогда актуальным в эпоху #fakenews, когда действительное подменяется ложным, а ценность человеческой жизни и свободы стремительно падает. Участник конкурсной программы кинофестиваля Sundance — 2018. Участник конкурсной программы кинофестиваля CPH:DOX — 2018.

6.7 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в мире 20 января 2018
Возраст 16+
Режиссер
Роберт Грин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бисби 17 1 постер
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