Бисби 17, 2018

Тебя никогда здесь не было: художественная реконструкция трагических событий столетней давности, парадоксальным образом отсылающих к сегодняшней эпохе постправды. 12 июня 1917 года в небольшом шахтерском городе Бисби, штат Аризона, владельцы копей по добыче меди во главе с местным шерифом жестоко подавили борьбу рабочих за свои права. Под дулами ружей более тысячи человек депортировали в штат Нью-Мексико, без возможности вернуться в свои дома и семьи. Произошедшее нельзя назвать иначе, как трагедией, однако факты об этом преступлении тщательно скрывались, и документальных свидетельств почти не осталось. Сто лет спустя группа активистов, состоящая из нынешних жителей Бисби, культурологов и историков, с целью восстановления исторической справедливости решила создать театральную постановку, проливающую свет на события тех дней. К участию был приглашен Роберт Грин — один из самых интересных современных документалистов, главной темой исследования которого является пространство между вымыслом и реальностью, а художественным приемом — реэнэктмент. В своем предыдущем фильме «Кейт играет Кристин» Грин нанимает актрису для воссоздания запрещенной к показу и стертой из телеархивов записи самоубийства в прямом эфире. В «Бисби 17» он, наследуя методу Джошуа Оппенхаймера в «Акте убийства», вовлекает в процесс родственников участников и свидетелей тех событий, погружаясь в лабиринты чужих воспоминаний, часто ведущих к ложному выходу и выдающих искусно созданный обеляющий миф за реальность. Призраки прошлого выводят повествование к темам, как никогда актуальным в эпоху #fakenews, когда действительное подменяется ложным, а ценность человеческой жизни и свободы стремительно падает. Участник конкурсной программы кинофестиваля Sundance — 2018. Участник конкурсной программы кинофестиваля CPH:DOX — 2018.