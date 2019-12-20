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Фильмы ужасов и триллеры давно перешли в формат выпрыгивания из-за стенки и пугания зрителей не атмосферой и нагнетанием ужаса, а компьютерными монстрами и дурацким юмором, за который обычно стыдно и зрителям в том числе. «Идеальная западня» - пример старой школы, когда герои попадают в безвыходную ситуацию, из которой они смогут выбраться, лишь доверившись и простив друг друга. Кадр из фильма «Идеальная западня» Американец Брайан и его девушка Кэсси…