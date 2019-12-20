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Идеальная западня Идеальная западня
Киноафиша Фильмы Идеальная западня Отзывы о фильме «Идеальная западня»
Welcome Home Идеальная западня 2018 / США
5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Отзывы о фильме «Идеальная западня»

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Наша рецензия

Фильмы ужасов и триллеры давно перешли в формат выпрыгивания из-за стенки и пугания зрителей не атмосферой и нагнетанием ужаса, а компьютерными монстрами и дурацким юмором, за который обычно стыдно и зрителям в том числе. «Идеальная западня» - пример старой школы, когда герои попадают в безвыходную ситуацию, из которой они смогут выбраться, лишь доверившись и простив друг друга. Кадр из фильма «Идеальная западня» Американец Брайан и его девушка Кэсси…

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tanita_ru 20 декабря 2019, 00:47
Оценка
Italia è bella.
Италия прекрасна, а фильм так себе. Такое ощущение, что что-то недоговорено. Зачем второе убийство? Почему Эдуардо говорит: "мы могли бы помочь друг другу?" Дом забронировала девушка, может, это не случайность и она хотела, чтобы их снимали?.. Иначе в чем западня и для кого она?..
20 декабря 2019, 00:47 Ответить
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