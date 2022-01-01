Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Блондинка в законе 3
Отзывы о фильме «Блондинка в законе 3»
Legally Blonde 3
Блондинка в законе 3
2023 / США
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Персоны
Постеры
Отзывы о фильме «Блондинка в законе 3»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Одержимая
2 комментария
Хэллоуин заканчивается
27 комментариев
Книга Илая
1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Написать отзыв
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Правду о состоянии госпитализированной Чуриковой раскрыли в «Ленкоме»
Появившуюся на похоронах сестру Шатунова вывели на чистую воду: вот что произошло
Избавилась от подарков: вот чего лишилась Пугачева после развода с Киркоровым
«Ждали балерину, а встал Робокоп»: оголившуюся Волочкову растоптали
«Таким известным стать не получится»: россиянам раскрыли глаза на успех Петросяна
Сотней миллионов не обошлось: вот в какую сумму обошелся Галкину замок в Грязи
Не просто так: причина свадьбы Прилучного раскрыта
Успенская озвучила неожиданное решение дочери: такого не ожидал никто
«Нервничаю»: олимпийская чемпионка ошеломила признанием о «Ледниковом периоде»
Ответа не последовало: неожиданное обращение фанатов Шатунова удивило россиян
Зритель готов платить лишь за это: правда об успехе Бузовой вышла наружу
Совсем другая: Орбакайте похвалилась неожиданным преображением
Авторизация по e-mail