Не спешите выбрасывать кривые-косые огурцы «уродцы»: участник «Битвы шефов» подсказал, что из них приготовить

Осенью скупаю хозяйственное мыло, тру как сыр и заливаю горячей водой – вот зачем так делают хитрые хозяйки

Засыпаю 7 ложек — и стиралка пахнет свежестью: бабушкин способ очистить барабан, слив и уплотнитель

«У нас колбасы с собой нет, но тест точно есть!»: без подсказки Шурика на 5/5 вопросов о комедиях Гайдая не ответить

18 лет спустя в «Игре престолов» впервые покажут главного персонажа всей фэнтези-франшизы: в шедевре НВО о нем лишь говорили

Тоже ждали «Околоточный» с Устюговым и Колесниковым? Премьера уже в октябре – обводите дату

Amazon выдал одну из лучших адаптаций Стивена Кинга — от нового сериала с рейтингом 85% «не хочется отрываться»

«И тянутся города – тест в каждом из них бывал, да»: ответьте на 5 вопросов о поездах в советском кино, пока вагончик не тронулся

Впервые включил «Менталиста» в 2026-м году – убогое зрелище: ждал стильный детектив, но получил безвкусную жвачку – за что рейтинг 8.2?

В сетке НТВ пока не нашлось места для «Шефа-8»: «все как-то затянулось» — новые кадры запустили спор о дате премьеры