Студент-третьекурсник Данияр узнает от бывшей девушки о загадочном месте где-то под Алматой: некий горный склон имеет дурную славу среди местных жителей – здесь постоянно пропадают люди. Заинтригованный легендой о древнем зле и необъяснимыми исчезновениями, Данияр решает провести собственное расследование и собирает группу друзей для поездки к подножию гор. Прибыв в пункт назначения, ребята не обнаруживают ничего подозрительного. Однако с наступлением темноты ситуация начинает круто меняться...
Компания друзей отправляется в лес. Ребят приводит туда любопытство: один из них получил странное сообщение с указанием координат. Прибыв на место, они решают, что это был розыгрыш. Но с заходом солнца герои понимают, на них началась охота.
|16 августа 2018
|Казахстан