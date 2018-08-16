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Во мраке

Vo mrake 18+
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О фильме

Студент-третьекурсник Данияр узнает от бывшей девушки о загадочном месте где-то под Алматой: некий горный склон имеет дурную славу среди местных жителей – здесь постоянно пропадают люди. Заинтригованный легендой о древнем зле и необъяснимыми исчезновениями, Данияр решает провести собственное расследование и собирает группу друзей для поездки к подножию гор. Прибыв в пункт назначения, ребята не обнаруживают ничего подозрительного. Однако с наступлением темноты ситуация начинает круто меняться...

  • Съемки проходили на протяжении одного месяца в Иле-Алатауском национальном природном парке, расположенном к югу от Алматы, на северном склоне Заилийского Алатау.
  • Для режиссера-постановщика Данияра Акчабаева «Во мраке» – дебют в большом кино. По словам самого Акчабаева, он работал над сюжетной линией в течение полутора лет. Изначально Данияр планировал открыть развлекательную квест-комнату в жанре хоррора, но постепенно идея переросла в сценарий полнометражного фильма. Сюжет картины полностью выдуман, некоторые идеи были взяты из снов самого Акчабаева.
  • Для Албана Тлеуберды, Арыстана Шарипова, Данияра Бейсекеева, Назерке Амировой, Ералины Сабиной и Пархата Жалилова картина также стала дебютом в полном метре.

Компания друзей отправляется в лес. Ребят приводит туда любопытство: один из них получил странное сообщение с указанием координат. Прибыв на место, они решают, что это был розыгрыш. Но с заходом солнца герои понимают, на них началась охота.

Страна Казахстан
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 16 августа 2018
Дата выхода
16 августа 2018 Казахстан
Другие названия
Vo mrake, In the Darkness, Во мраке
Режиссер
Данияр Акчабаев
В ролях
Рыскул Конакбаев
Максим Богомолов
Албан Тлеуберды
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Во мраке
В темноте 7.3
В темноте (2011)

Рейтинг фильма

4.0
Оцените 10 голосов
3.3 IMDb
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