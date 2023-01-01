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Отсчет утопленников
Отсчет утопленников, 1988: актеры и роли
Drowning by Numbers
Отсчет утопленников
1988 / Нидерланды / Великобритания
7.2
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Отсчет утопленников, 1988: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Гринуэй
Peter Greenaway
В ролях
Джоан Плоурайт
Joan Plowright
Джульет Стивенсон
Juliet Stevenson
Пол Муни
Paul Mooney
Бернард Хилл
Bernard Hill
Дэвид Моррисси
David Morrissey
Тревор Купер
Trevor Cooper
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