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Отсчет утопленников
Киноафиша Фильмы Отсчет утопленников Отсчет утопленников, 1988: актеры и роли
Drowning by Numbers Отсчет утопленников 1988 / Нидерланды / Великобритания
7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отсчет утопленников, 1988: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Гринуэй Питер Гринуэй Peter Greenaway
В ролях
Джоан Плоурайт Джоан Плоурайт Joan Plowright Джульет Стивенсон Juliet Stevenson Пол Муни Paul Mooney Бернард Хилл Bernard Hill Дэвид Моррисси Дэвид Моррисси David Morrissey Тревор Купер Trevor Cooper
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