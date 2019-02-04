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Тим Талер, или проданный смех Тим Талер, или проданный смех
Киноафиша Фильмы Тим Талер, или проданный смех Отзывы о фильме «Тим Талер, или проданный смех»
Timm Thaler oder das verkaufte Lachen Тим Талер, или проданный смех 2017 / Германия
6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Тим Талер, или проданный смех»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Тим Талер (Арвед Фризе) добрый, а самое главное — очень весёлый мальчик. Он любит смеяться и заразительно хохочет по делу и без. И несмотря на то, что у него бывают от этого небольшие неприятности (скажем, общие снимки класса Тим откровенно фотобомбит), окружающие Тима любят, особенно его верная подруга Ида (Жюль Херман). Впрочем, жизнь мальчика трудно назвать озорной и беззаботной. Его мать умерла, отец (Бьярне Медел) живёт бедно и проигрывает деньги на скачках, а мачеха (Штеффи…

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Артур Зарипов 4 февраля 2019, 11:14
Поучительный....
4 февраля 2019, 11:14 Ответить
nik-ksu7 17 февраля 2019, 17:30
Оценка
Смотрела с 8 летним сыном. Фильм понравился. Рекомендую!
17 февраля 2019, 17:30 Ответить
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