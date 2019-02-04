Наша рецензия

Тим Талер (Арвед Фризе) добрый, а самое главное — очень весёлый мальчик. Он любит смеяться и заразительно хохочет по делу и без. И несмотря на то, что у него бывают от этого небольшие неприятности (скажем, общие снимки класса Тим откровенно фотобомбит), окружающие Тима любят, особенно его верная подруга Ида (Жюль Херман). Впрочем, жизнь мальчика трудно назвать озорной и беззаботной. Его мать умерла, отец (Бьярне Медел) живёт бедно и проигрывает деньги на скачках, а мачеха (Штеффи…