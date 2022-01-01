Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Почти среда
Киноафиша Фильмы Почти среда Отзывы о фильме «Почти среда»
Почти среда 2018 / Россия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Почти среда»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Одержимая
Одержимая 2 комментария
Хэллоуин заканчивается 27 комментариев
Книга Илая
Книга Илая 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Совсем другая: Орбакайте похвалилась неожиданным преображением
Избавилась от подарков: вот чего лишилась Пугачева после развода с Киркоровым
Появившуюся на похоронах сестру Шатунова вывели на чистую воду: вот что произошло
Ответа не последовало: неожиданное обращение фанатов Шатунова удивило россиян
Правду о состоянии госпитализированной Чуриковой раскрыли в «Ленкоме»
«Таким известным стать не получится»: россиянам раскрыли глаза на успех Петросяна
Сотней миллионов не обошлось: вот в какую сумму обошелся Галкину замок в Грязи
Не просто так: причина свадьбы Прилучного раскрыта
Успенская озвучила неожиданное решение дочери: такого не ожидал никто
«Нервничаю»: олимпийская чемпионка ошеломила признанием о «Ледниковом периоде»
Зритель готов платить лишь за это: правда об успехе Бузовой вышла наружу
«Ждали балерину, а встал Робокоп»: оголившуюся Волочкову растоптали
Приложение киноафиши