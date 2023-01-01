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Ветер в ивах
Ветер в ивах, 1996: актеры и роли
The Wind in the Willows
Ветер в ивах
1996 / Великобритания
6.3
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Ветер в ивах, 1996: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Терри Джонс
Terry Jones
В ролях
Терри Джонс
Terry Jones
Стив Куган
Steve Coogan
Эрик Айдл
Eric Idle
Энтони Шер
Antony Sher
Джон Клиз
John Cleese
Стивен Фрай
Stephen Fry
Бернард Хилл
Bernard Hill
Майкл Пэлин
Michael Palin
Джулия Савалия
Julia Sawalha
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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