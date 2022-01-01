МУЛЬТ в кино. Выпуск № 79. Как в сказке!, 2018

Мульфильмы в выпуске:

Сказочный Патруль

Серия: Маскарад

В Мышкине объявлен бал-маскарад для волшебных существ. Приглашенной звездой будет волшебный музыкант ШиКан, виртуозно играющий на гитаре.



Катя и ЭФ. КУДА-УГОДНО-ДВЕРЬ

Серия: Дом на колесах

Однажды Катя решила стать художником. Но, к сожалению, пейзаж из окна один и тот же, и картины все время получаются одинаковыми. Нужно срочно отыскать дом на колесах! Куда-Угодно-Дверь переносит наших героев в поезд, который мчится по рельсам, и картинки за окном меняются как в кино!



Ми-Ми-Мишки

Серия: Пополам

Саня с Соней, повздорив, начинают все делить пополам. Доходит до того, что весь лес, включая друзей, оказывается поделен надвое. Удастся ли мишкам и Лисичке помирить Саню и Соню, вы узнаете из серии «Пополам».



Домики

Серия: Бурдж-Халифа

Гриша знакомится с Пирамидой Хеопса. Домик на колесах отправляется в путешествие в Египет, чтобы увидеть единственное уцелевшее древнее чудо света. Он узнает, что Пирамиде Хеопса - 4,5 тысяч лет, и построили ее еще до новой эры



Лео и Тиг

Серия: Солнечный народ

В тайгу пришла весна, но солнышко почти не греет. Маленькие друзья, устали ждать тепла. Услышав легенду от Мапы о древнем «солнечном народе», умевшем говорить с самим Солнцем, решают отправиться на поиски Солнечного камня.