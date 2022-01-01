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МУЛЬТ в кино. Выпуск № 79. Как в сказке!
Киноафиша Фильмы МУЛЬТ в кино. Выпуск № 79. Как в сказке!

МУЛЬТ в кино. Выпуск № 79. Как в сказке!, 2018

2018 / Россия
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79 выпуск мультфильмов в кино включает в себя новые истории о любимых героях. Подходит для всех возрастов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мульфильмы в выпуске:
Сказочный Патруль
Серия: Маскарад
В Мышкине объявлен бал-маскарад для волшебных существ. Приглашенной звездой будет волшебный музыкант ШиКан, виртуозно играющий на гитаре.

Катя и ЭФ. КУДА-УГОДНО-ДВЕРЬ
Серия: Дом на колесах
Однажды Катя решила стать художником. Но, к сожалению, пейзаж из окна один и тот же, и картины все время получаются одинаковыми. Нужно срочно отыскать дом на колесах! Куда-Угодно-Дверь переносит наших героев в поезд, который мчится по рельсам, и картинки за окном меняются как в кино!

Ми-Ми-Мишки
Серия: Пополам
Саня с Соней, повздорив, начинают все делить пополам. Доходит до того, что весь лес, включая друзей, оказывается поделен надвое. Удастся ли мишкам и Лисичке помирить Саню и Соню, вы узнаете из серии «Пополам».

Домики
Серия: Бурдж-Халифа
Гриша знакомится с Пирамидой Хеопса. Домик на колесах отправляется в путешествие в Египет, чтобы увидеть единственное уцелевшее древнее чудо света. Он узнает, что Пирамиде Хеопса - 4,5 тысяч лет, и построили ее еще до новой эры

Лео и Тиг
Серия: Солнечный народ
В тайгу пришла весна, но солнышко почти не греет. Маленькие друзья, устали ждать тепла. Услышав легенду от Мапы о древнем «солнечном народе», умевшем говорить с самим Солнцем, решают отправиться на поиски Солнечного камня.

- 79 выпуск мультфильмов в кино

- Подходит для первого похода в кинотеатр 

В новом сказочном выпуске «МУЛЬТ в кино» город Мышкин примет бал-карнавал, а Лео и Тиг найдут солнечный камень. «МУЛЬТ в кино. Выпуск №79. Как в сказке!» — с 18 августа!

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1 голос
Продолжительность 45 минут
Год выпуска 2018
Возраст 0+
Прокатчик МВК
Постер мультфильма МУЛЬТ в кино. Выпуск № 79. Как в сказке! 1 постер
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