Зрители плевались, но пришлось привыкнуть: почему сменили Абдуллу в «Клюквенном щербете»

В «Игре престолов» его показали как пьяного пирата: а ведь у Мартина он такой же жуткий, как Король Ночи

Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix

«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое

«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть

Штирлица из «17 мгновений весны» узнают многие: но вспомните ли вы еще 5 фильмов СССР по героям в солнцезащитных очках? (тест)

Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен

«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда

«Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!»

Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть»