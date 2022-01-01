Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Середина 90-х Середина 90-х
Киноафиша Фильмы Середина 90-х Отзывы о фильме «Середина 90-х»
Mid90s Середина 90-х 2018 / США
7.7 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
Билеты от 400 ₽
Билеты от 400 ₽
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Середина 90-х»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Стиви (Санни Сулджик) — обычный подросток, живущий в середине девяностых в Калифорнии. Он хочет быть взрослее, поэтому активно интересуется музыкой и играми старшего брата (Лукас Хеджес). Хочет быть круче, поэтому пытается кататься на скейте и прибивается к стайке старшаков-скейтеров из не самых благополучных семей. Ну и конечно, начинает ссориться с мамой (Кэтрин Уотерсон), ну просто потому что он подросток. Джона Хилл за десятые годы (интересно, снимет ли он фильм про середину этого…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Одержимая
Одержимая 2 комментария
Хэллоуин заканчивается 27 комментариев
Книга Илая
Книга Илая 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Избавилась от подарков: вот чего лишилась Пугачева после развода с Киркоровым
Успенская озвучила неожиданное решение дочери: такого не ожидал никто
Правду о состоянии госпитализированной Чуриковой раскрыли в «Ленкоме»
Не просто так: причина свадьбы Прилучного раскрыта
«Таким известным стать не получится»: россиянам раскрыли глаза на успех Петросяна
Ответа не последовало: неожиданное обращение фанатов Шатунова удивило россиян
«Ничего нельзя исключать»: правда о внебрачных детях Градского раскрыта
Сотней миллионов не обошлось: вот в какую сумму обошелся Галкину замок в Грязи
Зритель готов платить лишь за это: правда об успехе Бузовой вышла наружу
«Ждали балерину, а встал Робокоп»: оголившуюся Волочкову растоптали
Совсем другая: Орбакайте похвалилась неожиданным преображением
«Нервничаю»: олимпийская чемпионка ошеломила признанием о «Ледниковом периоде»
Приложение киноафиши