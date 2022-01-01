Наша рецензия

Стиви (Санни Сулджик) — обычный подросток, живущий в середине девяностых в Калифорнии. Он хочет быть взрослее, поэтому активно интересуется музыкой и играми старшего брата (Лукас Хеджес). Хочет быть круче, поэтому пытается кататься на скейте и прибивается к стайке старшаков-скейтеров из не самых благополучных семей. Ну и конечно, начинает ссориться с мамой (Кэтрин Уотерсон), ну просто потому что он подросток. Джона Хилл за десятые годы (интересно, снимет ли он фильм про середину этого…