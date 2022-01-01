Мультобоз, 2018

«Мультобоз» - это сборники лучших российских анимационных короткометражек разных лет, которые являются призерами и номинантами самых престижных кинофестивалей мира (МКФ в Каннах, Берлине, Аннеси и других), обладателями престижных кинопремий.

Фестиваль короткометражной российской анимации «Мультобоз» познакомит широкий круг зрителей с лучшими фильмами из коллекций студий страны. Первые три программы включают анимацию Школы-студии «ШАР». Все фильмы ориентированы в первую очередь на молодежь. Сами создатели короткометражек - режиссеры, сценаристы, композиторы, - в подавляющем большинстве такие же молодые люди, хоть и добившиеся в своей профессии самых больших высот. Поэтому их фильмы – юморные, смелые, яркие, неординарные, ломающие стереотипы, но одновременно очень душевные. Надеемся, что они полюбятся нашим зрителям.

Программа

1) «Кирпичи» (реж. Е. Киреева), 2017

2) «Банка» (реж. Т. Киселева ), 2013

3) «Почему банан огрызается» (реж. С. Разгуляева), 2014

4) «Первобытный папа» (реж. В. Данилов), 2012

5) «Несуразь» (реж. А. Романова), 2014

6) «Трудно воробью» (реж. Д. Вяткина), 2014

7) «Раббиш» (реж. А. Липская), 2014

8) «Костя» ( реж А. Дьяков), 2012

9) «Мужчина встречает женщину» (реж. Д. Геллер), 2014

10) “The Square” (реж. Я. Круговых), 2016