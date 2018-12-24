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Полиция выслеживает и убивает маньяка Эдварда Скарку, замучившего десяток женщин. И ровно в тот же момент Сара Блум рожает ребёнка с глазами разного цвета. Мальчик получает имя Майлз, и буквально с рождения считается гением: он рано заговорил и схватывает всё на лету. Вот только поведение Майлза начинает пугать родителей: неадекватные вспышки агрессии, разговоры во сне на незнакомом языке. Родители отводят ребёнка к гипнотизёру, и он обнаруживает то, о чём зритель догадался с первых же…