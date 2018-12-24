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Омен: Перерождение Омен: Перерождение
Киноафиша Фильмы Омен: Перерождение Отзывы о фильме «Омен: Перерождение»
The Prodigy Омен: Перерождение 2019 / Гонконг / США
5.8 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Омен: Перерождение»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Полиция выслеживает и убивает маньяка Эдварда Скарку, замучившего десяток женщин. И ровно в тот же момент Сара Блум рожает ребёнка с глазами разного цвета. Мальчик получает имя Майлз, и буквально с рождения считается гением: он рано заговорил и схватывает всё на лету. Вот только поведение Майлза начинает пугать родителей: неадекватные вспышки агрессии, разговоры во сне на незнакомом языке. Родители отводят ребёнка к гипнотизёру, и он обнаруживает то, о чём зритель догадался с первых же…

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maks-gulak 24 декабря 2018, 01:45
The prodigy..)))....wtf??!)
24 декабря 2018, 01:45 Ответить
Елена Демина 7 февраля 2019, 15:49
так и помереть можно.... скримерыыыыыыы, бэээээ опять скримеры
7 февраля 2019, 15:49 Ответить
Carré Mortego 21 февраля 2019, 16:58
Оценка
Не понимаю, зачем браться переснимать фильм так, чтоб впечатление «убилось» в дребезги даже о предыдущей версии ...🤦🏻‍♀️
21 февраля 2019, 16:58 Ответить
holod90.90 22 февраля 2019, 09:06
Наши прокатчики как всегда с хитрили окрести в картину громким названием фильм не имеет ничего общего с предыдущими фильмами о мальчике антихристе Это совершенно другое кино Если вы собираетесь смотреть забудьте всё что вы видели ранее в фильмах ОМЕН если рассматривать фильм как отдельное произведение разочарование он не вызовет смотреть было интересно
22 февраля 2019, 09:06 Ответить
Евгений Ахтарьянов 22 февраля 2019, 21:50
Оценка
Есть интересные моменты. Зря деньги потратил. Назвали ОМЕН чисто чтобы бабок срубить. Короче дерьмо. Не тратьте свое время и деньги. 28 .02 нормальный фильмец выйдет. Крамола что ли называется хз.
22 февраля 2019, 21:50 Ответить
alltear92 27 февраля 2019, 08:12
в ответ на сообщение Евгений Ахтарьянов от 22 февраля 2019, 21:50
Кадавр не очень
27 февраля 2019, 08:12 Ответить
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