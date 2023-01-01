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Доктор Голливуд Доктор Голливуд
Киноафиша Фильмы Доктор Голливуд Доктор Голливуд, 1991: актеры и роли
Doc Hollywood Доктор Голливуд 1991 / США
6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Доктор Голливуд, 1991: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Кейтон-Джонс Michael Caton-Jones
В ролях
Майкл Джей Фокс Майкл Джей Фокс Michael J. Fox Джули Уорнер Julie Warner Барнард Хьюз Barnard Hughes Вуди Харрельсон Вуди Харрельсон Woody Harrelson Бриджит Фонда Бриджит Фонда Bridget Fonda Фрэнсис Стернхаген Frances Sternhagen Джордж Хэмилтон George Hamilton Дэвид Огден Стайерз David Ogden Stiers Мел Уинклер Mel Winkler Хелен Мартин
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