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Доктор Голливуд
Доктор Голливуд, 1991: актеры и роли
Doc Hollywood
Доктор Голливуд
1991 / США
6.2
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Доктор Голливуд, 1991: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Кейтон-Джонс
Michael Caton-Jones
В ролях
Майкл Джей Фокс
Michael J. Fox
Джули Уорнер
Julie Warner
Барнард Хьюз
Barnard Hughes
Вуди Харрельсон
Woody Harrelson
Бриджит Фонда
Bridget Fonda
Фрэнсис Стернхаген
Frances Sternhagen
Джордж Хэмилтон
George Hamilton
Дэвид Огден Стайерз
David Ogden Stiers
Мел Уинклер
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Хелен Мартин
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