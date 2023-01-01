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Детские игры Детские игры
Киноафиша Фильмы Детские игры Детские игры, 1988: актеры и роли
Child's Play Детские игры 1988 / США
6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Детские игры, 1988: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Том Холланд Том Холланд Tom Holland
В ролях
Кэтрин Хикс Catherine Hicks Крис Сарандон Крис Сарандон Chris Sarandon Алекс Винсент Alex Vincent Брэд Дуриф Брэд Дуриф Brad Dourif Дина Манофф
Праведник
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