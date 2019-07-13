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Али, рули! Али, рули!
Киноафиша Фильмы Али, рули! Отзывы о фильме «Али, рули!»
Stuber Али, рули! 2019 / США
7.1 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Али, рули!»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Жизнь Стю (Кумэйл Нанджиани) не назовёшь трагичной, но и хорошего в ней мало. На работе он терпит издёвки от придурка-босса, в личной жизни сидит в безвылазной френдзоне у любимой девушки. Он подрабатывает водилой в Убере и мечтает, чтобы у него был рейтинг в пять звёзд, но пока ему светит падение ниже 4.0. Легче не становится, когда его машину останавливает амбал Вик (Дейв Батиста). У него проблемы со зрением, он не может водить сам и настаивает на том, чтобы Стю возил его по Лос-Анджелесу в…

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kamal.gaji 13 июля 2019, 06:34
Оценка
Отличный 👍🏻 5/5 пока самый достойный фильм с данного проката
13 июля 2019, 06:34 Ответить
Кариночка Баринова 13 июля 2019, 19:52
Фильм -супер! Сделал настроение 🤩
13 июля 2019, 19:52 Ответить
Ксения Ксения 14 июля 2019, 21:51
Оценка
Ну так, можно сходить и поднять себе настроение )
14 июля 2019, 21:51 Ответить
rafik.ivanov.85 15 июля 2019, 05:32
Так себе комедия , на 3 звезды не как на 5 не тянет .
15 июля 2019, 05:32 Ответить
Nadezhda Kuzmina 15 июля 2019, 12:12
Оценка
Легкий фильм. Не пожалели что сходили
15 июля 2019, 12:12 Ответить
valtoliver 15 июля 2019, 22:03
Оценка
Неплохой, хорошо поднимает настроение.
15 июля 2019, 22:03 Ответить
abuladzes01rus 15 июля 2019, 22:15
почиму он не начале начинается почиму так плохо снимаете фильм али рулит
15 июля 2019, 22:15 Ответить
Серёга Абуладзе 20 июля 2019, 15:30
снимите иво хорошей камерой он не начала начинается
20 июля 2019, 15:30 Ответить
zodchy06 27 июля 2019, 19:09
Оценка
Так себе фильмец.... 3 из 5
27 июля 2019, 19:09 Ответить
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