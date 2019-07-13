Наша рецензия

Жизнь Стю (Кумэйл Нанджиани) не назовёшь трагичной, но и хорошего в ней мало. На работе он терпит издёвки от придурка-босса, в личной жизни сидит в безвылазной френдзоне у любимой девушки. Он подрабатывает водилой в Убере и мечтает, чтобы у него был рейтинг в пять звёзд, но пока ему светит падение ниже 4.0. Легче не становится, когда его машину останавливает амбал Вик (Дейв Батиста). У него проблемы со зрением, он не может водить сам и настаивает на том, чтобы Стю возил его по Лос-Анджелесу в…