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Лагаан: Однажды в Индии
Киноафиша Фильмы Лагаан: Однажды в Индии Лагаан: Однажды в Индии, 2001: актеры и роли
Lagaan: Once Upon a Time in India Лагаан: Однажды в Индии 2001 / Индия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Лагаан: Однажды в Индии, 2001: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ашутош Говарикер Ashutosh Gowariker
В ролях
Аамир Кхан Аамир Кхан Aamir Khan Грейси Сингх Gracy Singh Рэйчел Шелли Rachel Shelley Пол Блекторн
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