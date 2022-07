1 Ayla Fahir Atakoğlu 3:02

2 The Beginning Fahir Atakoğlu 4:04

3 Suleyman & Nuran Fahir Atakoğlu 1:49

4 Arrival in Korea & Going to War Fahir Atakoğlu 2:12

5 The Midnight Siege Fahir Atakoğlu 1:53

6 Finding Ayla in the Forest Fahir Atakoğlu 1:52

7 Ambushed Fahir Atakoğlu 2:27

8 They Are Coming Fahir Atakoğlu 1:10

9 The Fight Fahir Atakoğlu 1:06

10 Read All About It, The War Starts Again... / Suleyman in Hospital Fahir Atakoğlu 2:59

11 Ceremony of Pride Fahir Atakoğlu 1:02

12 A Day in the Life of Ayla Fahir Atakoğlu 4:47

13 No Mother, No Siblings... Baba! Fahir Atakoğlu 2:07

14 A Fun Day in the City / Dance with My Father Fahir Atakoğlu 3:05

15 Suleyman's Village Adventure Fahir Atakoğlu 3:33

16 Death, Kite & Soldiers' Farewell Fahir Atakoğlu 4:55

17 Journey from the Swing to Kindergarten Fahir Atakoğlu 1:14

18 Anthem of Ankara Fahir Atakoğlu 1:06

19 In Front of the Kindergarten & Kidnapping Fahir Atakoğlu 2:58

20 I Promise I Will Come Back / Suleyman 's Farewell and Return Fahir Atakoğlu 6:30

21 Suleyman & Nimet Fahir Atakoğlu 1:43

22 Nimet's Search Fahir Atakoğlu 1:38

23 The Eartquake and After Fahir Atakoğlu 1:46

24 She Too Is My Daughter Fahir Atakoğlu 2:47

25 Looking for Ayla; the Journey & the Investigations Fahir Atakoğlu 3:45

26 Visit to Ayla Fahir Atakoğlu 3:22

27 Waiting Fahir Atakoğlu 0:43

28 Ayla & Suleyman Fahir Atakoğlu 2:17