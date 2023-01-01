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Арарат
Киноафиша Фильмы Арарат Арарат, 2002: актеры и роли
Ararat Арарат 2002 / Франция / Канада
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Арарат, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Атом Эгоян Атом Эгоян Atom Egoyan
В ролях
Симон Абкарян Симон Абкарян Simon Abkarian Шарль Азнавур Шарль Азнавур Charles Aznavour Кристофер Пламмер Кристофер Пламмер Christopher Plummer Дэвид Алпей David Alpay
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