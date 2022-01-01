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Нерадивый сотрудник бухгалтерии Десмонд (Брендон Туэйтс) работает в корпорации, производящей оружие. Он постоянно опаздывает на работу, а вместо того чтобы выполнять свои прямые обязанности, Десмонд пишет компьютерную игру или просто курит травку с другом в подсобке. Но этому близится конец — руководство хочет сократить некоторых сотрудников их отдела, и никто не знает, на кого падёт выбор. Десмонд в спешке делает свой отчёт, но, придя на работу на следующий день с традиционным…