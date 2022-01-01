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Главную героиню Леру (дебют в большом кино модели Анастасии Красовской) коллеги по стриптиз-цеху и, естественно, клиенты клуба, где она танцует, зовут Гердой. В свете неоновых софитов она проводит бессонные ночи, зарабатывая деньги для существования и обеспечения матери (Юлия Марченко), страдающей от лунатизма и депрессии. Отец (Дариус Гумаускас), представитель силовых структур (в одном из эпизодов из-под его куртки покажется кобура с табельным оружием), ушел из семьи к любовнице. Но время от…