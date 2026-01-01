Оповещения от Киноафиши
Отряд С

Отряд С

18+
О фильме

Фильм о событиях, развернувшихся в Аджимушкайских каменоломнях в Керчи в период Великой Отечественной войны. Картина основана на реальных событиях, когда военный гарнизон укрывал и спасал мирных жителей от армии рейха. Тогда в катакомбы каменоломен спустились 19 тыс. человек. Местные жители осуществляли очень важную миссию, благодаря которой им удалось оттянуть значительную часть сил противника, тем самым не давая пойти сражением на Севастополь и, возможно, что этот героческий поступок стал одной из причин того, что удалось отстоять и Сталинград.

Страна Россия
Режиссер
Павел Дроздов
Павел Дроздов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
