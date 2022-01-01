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Конец сезона 2019 / Россия
4.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Отзывы о фильме «Конец сезона»

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В небольшом прибалтийском городе живут три сестры, которых еще в детстве увезли из России. Здесь они не смогли найти счастье и мечтают о возвращении в прекрасную Москву из юных воспоминаний. Пока это лишь далекие грезы, и сестры вынуждены коротать свои дни в тишине прибрежного городка. Лена сдает комнаты своего большого дома и пытается наладить отношения с мужем, Анна вечерами поет в местном ресторане и грезит о большой любви, а Вера рисует портреты прохожих на центральной городской площади и…

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