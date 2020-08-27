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Страсти по Зое

, 2019
Россия / биография / 18+

О фильме

Фильм о Зое Космодемьянской.

Режиссер Егор Кончаловский
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Год выпуска 2019

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